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"Укрзалізниця" змінила графік курсування кільцевої електрички Києва

электричка,городская

"Укрзалізниця" від сьогоднішнього дня змінила графік курсування потягів кільцевої електрички Києва.

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, з 26 квітня збільшено кількість рейсів зранку та ввечері, повідомляє пресслужба столичної адміністрації.

"Крім того, зменшено інтервал курсування електрички до 30 хвилин у пікові години", – розповів чиновник.

Графік міської електрички можна переглянути за посиланням.

Поворозник додав, що для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працює Дарницький, Північний та Південний мости, поступово відновлюється робота наземного громадського транспорту.

Автор: 

КМДА (863) Київ (4688) електричка (120)


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