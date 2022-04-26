"Укрзалізниця" змінила графік курсування кільцевої електрички Києва

"Укрзалізниця" від сьогоднішнього дня змінила графік курсування потягів кільцевої електрички Києва.

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, з 26 квітня збільшено кількість рейсів зранку та ввечері, повідомляє пресслужба столичної адміністрації.

"Крім того, зменшено інтервал курсування електрички до 30 хвилин у пікові години", – розповів чиновник.

Графік міської електрички можна переглянути за посиланням.

Поворозник додав, що для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працює Дарницький, Північний та Південний мости, поступово відновлюється робота наземного громадського транспорту.