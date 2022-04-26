Кабмін виділив ще 400 мільйонів на відновлення зруйнованої інфраструктури, – Шмигаль

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 26 квітня, додатково виділив 400 млн грн на відновлення критичної інфраструктури.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Сьогодні ухвалили відповідне рішення", – написав Шмигаль.

Прем’єр уточнив, що 250 млн грн з цієї суму виділено на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення критичної інфраструктури у Харківській області.

"Ще 150 млн грн виділяємо Чернігівщині, аби повноцінно відновити водопостачання в Чернігові. Кошти підуть "Чернігівводоканалу" для реконструкції однієї з насосних станцій та трансформаторних підстанцій", – додав Шмигаль.

Голова уряду нагадав, що всього вже виділено 1,4 млрд грн на відновлення та першочергову відбудову 5 регіонів.

Як повідомлялося, 10 квітня Кабінет міністрів виділив із Резервного фонду перший 1 мільярд гривень на відновлення звільнених від російських військ територій.