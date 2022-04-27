Нацкомісія з цінних паперів спростила придбання "військових облігацій"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла чергову порцію змін в порядок проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану в країні.

Відповідні зміни затверджені рішенням НКЦПФР №313 від 23 квітня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Комісія продовжує спрощувати механізм ділових відношень між професійними учасниками ринку та інвесторами, зокрема, щодо купівлі державних цінних паперів, відкриття рахунків, заключення договір та проведення обліку цінних паперів", – зазначається у повідомленні.

Згідно з документом, НКЦПФР дозволила інвестиційним фірмам при укладанні договорів за операціями з державними облігаціями здійснювати "лише окремі заходи належної перевірки, з метою ідентифікації та верифікації клієнта (його представника), встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності".

При цьому інвесткомпаніям дозволено самостійно визначати такі "окремі заходи з належної перевірки". Окремо наголошується на необхідності не допускати до придбання цінних паперів резидентів РФ або підконтрольних їм структур.

Після завершення дії воєнного стану інвестиційні фірми протягом 30 робочих днів мають здійснити заходи щодо завершення процедур належної перевірки клієнтів відповідно до вимог нормативно-правових актів НКЦПФР.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів також обговорює з Комісією з цінних паперів та бірж США можливість допустити до купівлі військових облігацій України американських громадян.