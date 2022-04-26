Україна домовилась про фінансову допомогу на $4,8 мільярда, – Шмигаль
За підсумками візиту української делегації до США уряд України домовився про надання фінансової підтримки на загальну суму $4,8 млрд.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"Нам вдалося домовитися про $4,8 млрд підтримки: і грантової, і кредитної. Також МВФ створив спеціальний адміністративний рахунок, через який усі наші партнери надаватимуть допомогу", – написав Шмигаль.
Він нагадав, що за розрахунками уряду, Україна потребуватиме фінансової підтримки на суму близько $5 млрд щомісячно.
"Необхідність такої суми підтверджена і МВФ, і Світовим банком. Це кошти, яких потребує бюджет України, щоб виконати всі наші соціальні та гуманітарні зобов’язання", – зазначив прем’єр.
Як повідомлялося, раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав країни-учасниці надавати кошти, щоб закрити потребу України у фінансуванні у розмірі $15 млрд на перших три місяці в умовах розв’язаної Росією війни.
Водночас Україна звернулась до країн "Великої сімки" з проханням про фінансової допомоги на $50 млрд. Кошти мають піти на покриття дефіциту бюджету.
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