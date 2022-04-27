Литва запустить тестовий потяг для відновлення експорту зерна з України

"Литовська залізниця" (Lietuvos gelezinkeliai) у середу відправить до України тестовий вантажний потяг в рамках планів переорієнтації експорту українського зерна та іншої агропродукції на прибалтійські порти.

Про це повідомив представник литовської залізничної компанії Мантас Дубаускас, інформує Інтерфакс-Україна.

"Потяг протестує маршрут і доставить із України контейнери з різними товарами", – сказав Дубаускас.

За його словами, потяг із України поїде через Польщу до залізничної станції Шештокай.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, який перебуває в Литві, у вівторок заявив, що у Литви та Латвії є хороші можливості експортувати українське зерно, проте основною проблемою залишається залізниця – в Україні та країнах Балтії залізнична колія ширша, ніж у Польщі, але залізниці цих країн працюють над вирішенням цієї проблеми і очікується, що технічні рішення буде знайдено.

За словами міністра, зараз в Україні залишається 20 млн тонн зерна торішнього врожаю. До початку військової операції вона експортувала близько 5 млн тонн зерна на місяць, але зараз поставки зерна за кордон різко знизилися через блокаду Росією українських портів.

Міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас, який зустрівся з українським колегою у вівторок, сказав, що тестовим рейсом з України в Литву передбачається доставити 2 тис. тонн вантажів.