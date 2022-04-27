Найбільший китайський виробник дронів DJI призупинить роботу в Україні та РФ

Один з найбільших виробників виробників дронів – китайська компанія DJI – оголосила про призупинення комерційної діяльності в Росії та Україні.

Відповідна заява оприлюднена на сайті компанії.

"DJI проводить внутрішню переоцінку вимог відповідності у різних юрисдикціях. До завершення цієї перевірки, DJI тимчасово призупинить всю бізнес-діяльність у Росії та Україні", – йдеться у заяві.

Компанія зазначає, що продовжить взаємодію з клієнтами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами з приводу припинення бізнес-операцій.

Раніше колишній креативний директор DJI Authorized Retail Store Kyiv, найбільшого в Європі магазину DJI, Тарас Трояк повідомляв, що в Європі китайський виробник дронів дав вказівку дилерам не продавати їх до України, пише видання dev.ua. Компанія також відмовлялася продавати дрони з тепловізорами, якщо покупці намагалися розрахуватися картками українських банків.

Водночас українські офіційні особи закликали обмежити використання дронів DJI, заявивши, що технічні збої у продуктах компанії могли бути умисними DJI для саботажу оборони країни. Вони також висловили стурбованість через використання Росією обладнання DJI.

DJI заперечує звинувачення у підтримці нападу Росії на Україну. Представник компанії Адам Лісберг заявив, що DJI не дозволяє продаж своїх споживчих дронів для військових цілей, а використання її продуктів у бойових діях є недоцільним.