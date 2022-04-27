Прямі втрати економіки України внаслідок війни зросли до $88 мільярдів

Загальна сума прямих задокументованих збитків української інфраструктури внаслідок агресії РФ досягла майже $88 млрд.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram із посиланням на цифри з аналізу в межах проєкту "Росія заплатить", зробленого командою KSE Institute.

Так, за останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на $3,1 млрд.

Водночас загальні втрати економіки України (прямі та непрямі) через війну коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

"Росія має відповідати за всі злочини та руйнування в нашій державі і саме за рахунок агресора, окрім міжнародної допомоги та грошей з нашого бюджету, потрібно відновлювати Україну", – наголосив Єрмак.

Глава ОПУ додав, що станом на сьогодні зруйновано або захоплено щонайменше 23 тис. кілометрів доріг, 32 тис. квадратних метрів житлового фонду.

Також пошкоджено чи зруйновано 535 дитячих садочків, 866 закладів середньої, передвищої та вищої освіти, 231 медзакладів, 173 заводи та підприємства, щонайменше 75 адміністративних будівель, 277 мостів та мостових переходів, 11 військових аеродромів, 11 аеропортів та 2 порти.