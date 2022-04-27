У роботі сервісів "Київстару" стався збій (оновлено)
Мобільний оператор "Київстар" повідомив про збій в роботі інформаційних систем, через це спостерігалися труднощі в роботі деяких сервісів.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
"Відбувся короткостроковий збій саме в роботі інформаційних систем "Київстар". Наші спеціалісти вже працюють над його якнайшвидшим усуненням. Обіцяємо, що найближчим часом все полагодять й послуги будуть працювати у повному обсязі", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для абонентів, які зіштовхнулися з обмеженнями у роботі сервісів, буде передбачена компенсація у вигляді додаткових послуг.
Пізніше оператор повідомив про відновлення роботи сервісів, з якими були тимчасові складнощі. "Якщо у вас все ще спостерігаються певні складнощі, то ми радимо перезавантажити телефон або включити режим "В літаку", – порадили в "Київстарі".
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