У роботі сервісів "Київстару" стався збій (оновлено)

Мобільний оператор "Київстар" повідомив про збій в роботі інформаційних систем, через це спостерігалися труднощі в роботі деяких сервісів.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Відбувся короткостроковий збій саме в роботі інформаційних систем "Київстар". Наші спеціалісти вже працюють над його якнайшвидшим усуненням. Обіцяємо, що найближчим часом все полагодять й послуги будуть працювати у повному обсязі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для абонентів, які зіштовхнулися з обмеженнями у роботі сервісів, буде передбачена компенсація у вигляді додаткових послуг.

Пізніше оператор повідомив про відновлення роботи сервісів, з якими були тимчасові складнощі. "Якщо у вас все ще спостерігаються певні складнощі, то ми радимо перезавантажити телефон або включити режим "В літаку", – порадили в "Київстарі".