Канада хоче передавати вилучені російські активи на відновлення України

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що федеральний уряд країни змінить свій закон про санкції, щоб дозволити перерозподіл вилучених та підсанкційних іноземних активів як компенсацію жертвам або допомогу у відновленні іноземної держави після війни.

Про це повідомляє Канадська телерадіокорпорація (CBC), передає Інтерфакс-Україна.



"Сьогодні ми шукаємо можливість не лише заарештовувати, а й дозволяти конфіскувати активи фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями, та компенсувати жертвам виручку. Ці зміни зроблять санкційний режим Канади першим у G7, який дозволить такі дії", – заявила Джолі.



У CBC зазначають, що Канада входить до країн, які ввели санкції проти РФ після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Зміни, які Канада має намір внести до свого закону про санкції, означатимуть, що кошти або майно, вилучені в РФ, можуть бути виплачені для допомоги у відновленні України або передані тим, хто постраждав від російського вторгнення.



У тексті законопроєкту йдеться, що заарештовані активи можуть бути використані для "відновлення іноземної держави, яка постраждала внаслідок серйозного порушення міжнародного миру та безпеки". Ці кошти також можуть бути використані для "відновлення міжнародного миру та безпеки" та для виплати компенсацій жертвам у разі порушення цієї безпеки.



Аналогічний законопроєкт, який дозволить Канаді заарештовувати та конфісковувати російські активи для підтримки жертв російських нападів, уже внесла сенаторка Ратна Омідвар, який має бути схвалений Верхньою палатою канадського парламенту.



За даними CBC, посольство України в Канаді вже закликало законодавців якнайшвидше ухвалити законопроєкт Омідвар.

"Ми вважаємо абсолютно справедливим, що російське державне майно або незаконно здобуті активи російських олігархів мають стати частиною репарацій з боку держави-агресора жертві агресії. Прийнявши законопроєкт, Канада продемонструє лідерство і зможе подати приклад іншим, показавши, що російський клептократичний корумпований режим повністю сплатить за свої злочини проти України", – йдеться у заяві посольства.