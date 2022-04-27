Громади отримають мобільні цифрові валізи для надання адмінпослуг вдома

Громади матимуть мобільні цифрові валізи – пересувні робочі місця адміністраторів Центрів надання адмінпослуг. Так українці зможуть отримати адмінпослуги вдома.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Завдяки їм люди з інвалідністю, люди похилого віку та всі, хто не може відвідати ЦНАП особисто, зможуть отримати адмінпослуги вдома. Також мобільні валізи використовують, щоб надавати адміністративні послуги у віддалених населених пунктах громади, що особливо актуально під час війни", – йдеться у повідомленні.

Наразі цифрові валізи будуть передані тільки пілотним громадам у цільових регіонах програми: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Одеській областях.