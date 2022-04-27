Громади отримають мобільні цифрові валізи для надання адмінпослуг вдома
Громади матимуть мобільні цифрові валізи – пересувні робочі місця адміністраторів Центрів надання адмінпослуг. Так українці зможуть отримати адмінпослуги вдома.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Завдяки їм люди з інвалідністю, люди похилого віку та всі, хто не може відвідати ЦНАП особисто, зможуть отримати адмінпослуги вдома. Також мобільні валізи використовують, щоб надавати адміністративні послуги у віддалених населених пунктах громади, що особливо актуально під час війни", – йдеться у повідомленні.
Наразі цифрові валізи будуть передані тільки пілотним громадам у цільових регіонах програми: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Одеській областях.
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