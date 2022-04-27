Renault віддасть свої активи в Росії "за рубль", – російський міністр

Французький автоконцерн Renault передасть свою частку в 68% у капіталі "АвтоВАЗу" на користь Центрального науково-дослідного автомобільного та автомоторного інституту "НАМІ"з опціоном на викуп протягом наступних 5-6 років.

Про це повідомив голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, передає російський Інтерфакс.

Водночас частку в московському автозаводі ЗАТ "Рено Росія" концерн передасть на користь Москви.



"Renault, дійсно, через дефіцит коштів на підтримку працездатності або діяльності своїх підрозділів у Росії, приймає рішення передати акції "АвтоВАЗу" та "Автофрамосу" (московський автозавод ЗАТ "Рено Росія", – ред). "Автофрамоса" – Москві, як суб'єкту. А що стосується "АвтоВАЗу", то, швидше за все, це буде НАМІ, наш профільний інститут, який прийме на себе ці акції з можливим поверненням у випадку, якщо колеги ухвалять рішення повернутися", – сказав Мантуров.



Renault зараз володіє 68% акцій "АвтоВАЗу" через ТОВ "Лада Авто Холдинг", в якому 32% – у держкорпорації "Ростех".

Частка французького автоконцерну в московському автозаводі, заснованому наприкінці 1990-х років як спільне підприємство "Автофрамос" та пізніше перейменоване в ЗАТ "Рено Росія", до кінця 2012 року була доведена до 100%.



За словами міністра, очікується, що передача частки в "АвтоВАЗі" французьким концерном "буде, умовно, угода "за рубль".



"Але з опціоном на п'ять або шість років – термін, протягом якого Renault може ухвалити рішення щодо викупу акцій назад. А якщо ми в цей період здійснюватимемо інвестиції, це також буде враховано у вартості. Ніяких "подарунків" тут не буде", – уточнив Мантуров.



Він наголосив, що обговорень участі китайських та корейських компаній у капіталі "АвтоВАЗу" не велося.



Коментуючи майбутню угоду з передачі французьким концерном контрольної частки в російському автовиробнику, Мантуров додав: "Купувати або, тим більше, націоналізувати не входить до наших планів. Але якщо компанія сьогодні не має можливості забезпечувати поставку компонентів, ми не можемо нескінченно перебувати в очікуванні. Ми будемо змушені знайти альтернативу".



Говорячи про те, що буде з виробничими процесами на "АвтоВАЗі" Мантуров заявив: "Ми виходимо з того, що основні платформи збережуться, якщо Renault врешті-решт збереже свою поточну позицію, але ми поміняємо логістику і постачальників компонентів, насамперед, на російських".



Нове керівництво "АвтоВАЗу", за словами голови Мінпромторгу, призначатимуть "НАМІ спільно з Ростехом".



Мантуров також повідомив, що московський майданчик Renault, де до призупинення виробництва у березні цього року випускалися моделі Duster, Kaptur, Arkana та Nissan Terrano, консервувати не планується.



Він уточнив, що на потужностях ЗАТ "Рено Росія" випускатимуться інші автомобілі.