До "Дія.City" приєдналися понад 200 компаній, – Мінцифри

Станом на 27 квітня до "Дія.City" приєдналося 204 міжнародні та українські компанії.

Станом на 27 квітня до "Дія.City" приєдналося 204 міжнародні та українські компанії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Серед тих компаній, які долучилися до "Дія.City":

Archivizer – міжнародна продуктова компанія, що розробила сервіс для створення 3d-візуалізацій інтер'єрів, екстер'єрів, ландшафтів тощо.

AgriChain – продуктова компанія, що створює програмне забезпечення для великого та середнього агробізнесу.

Preply – міжнародна освітня онлайн-платформа для пошуку репетиторів.

bru. digital – міжнародна команда художників комп’ютерної графіки, розробників, дизайнерів та стилістів, яка працює над створенням цифрових тканин.

Readdle – українська продуктова ІТ-компанія, що створює популярні застосунки для iPhone, iPad і Mac.

Evo – українська продуктова ІТ-компанія, що вже 14 років є лідером на e-commerce ринку.

"Усі резиденти користуватимуться податковими та правовими умовами, які є одними з найкращих у Європі", – зазначили в Мінцифри.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України спростило критерії резидентства для "Дія.City" на період воєнного стану. Зокрема, на час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Також резидентам не потрібно буде подавати звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

До того ж уряд розширив види діяльності "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності: розробка та техпідтримка продуктів карткових платіжних систем, виробництво електронних компонентів та плат, комп'ютерів та (периферійного) обладнання, робота хмарних дата центрів тощо.

"Дія City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.