"Укрзалізниця" призначає новий поїзд до польського Хелма

АТ "Укрзалізниця" з 1 травня призначає новий поїзд в сполученні Київ – Хелм – Київ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд №23/24 відправлятиметься з Києва о 22:49 та прибуватиме до Хелма об 11:30. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з 2 травня о 16:05 та прибуватиме до Києва о 07:29.

"Для зручності пасажирів по станції Хелм організоване хабове сполучення з Варшавою: пасажири, які прибувають до Хелма, можуть швидко пересісти на поїзд до Варшави, який відправляється о 13:11 та прибуває до Варшави о 16:11", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аналогічний маршрут можливий і в зворотному напрямку: з Варшави поїзд польської залізниці вирушає о 12:18 і прибуває до Хелма о 15:31, що дає достатньо часу для пересадки на поїзд з Хелма до Києва.