Німецький хімічний гігант BASF оголосив про згортання бізнесу в Росії

Найбільший у світі хімічний концерн BASF до початку липня згорне майже весь бізнес на території Росії та Білорусі.

Як повідомляється на сайті концерну, виняток становитиме виробництво добавок для продуктів харчування.

"Це рішення було ухвалено зважаючи на останні події у цій війні та у сфері міжнародного права, включаючи п'ятий пакет санкцій ЄС", – вказується в заяві.

Згідно з повідомленням, зараз у BASF в Росії та Білорусі працюють 684 людини. Компанія платитиме зарплати своїм співробітникам в обох країнах до кінця 2022 року.

В компанії уточнили, що наразі розробляються детальні плани впорядкованого припинення діяльності в Росії та Білорусі.

За даними концерну, у 2021 році частка Росії та Білорусі в загальному обсязі продажів групи BASF становила близько 1%.

Як повідомлялося, напочатку березня BASF призупинив інвестиції в РФ та Білорусі та відмовився від укладання нових контрактів. Однак з 9 березня BASF відновив постачання засобів захисту рослин (ЗЗР) в РФ.

Німецька компанія також була партнером "Газпрому" в проєкті газопроводу "Північний потік-2".