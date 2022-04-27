Мережі АЗС підвищили ціни на автогаз

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 27 квітня на 37 копійок – до 30,37 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На 1 грн/л збільшила ціни консолідована мережа "Приват". На її станціях автогаз коштує 30,38 грн/л. На станціях Socar автогаз здорожчав на 67 копійок – до 31,32 грн/л.

Крім того, на 21-86 копійок за літр здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс" і Chipo.