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Мережі АЗС підвищили ціни на автогаз

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Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 27 квітня на 37 копійок – до 30,37 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На 1 грн/л збільшила ціни консолідована мережа "Приват". На її станціях автогаз коштує 30,38 грн/л. На станціях Socar автогаз здорожчав на 67 копійок – до 31,32 грн/л.

Крім того, на 21-86 копійок за літр здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс" і Chipo.

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АЗС (1591) ціни (3489) скраплений газ (1143)


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