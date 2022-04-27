НАЕК "Енергоатом" перейменував Южно-Українську АЕС. Відтепер вона Південноукраїнська.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.

Зазначається що очільник "Енергоатому" Петро Котін підписав відповідне рішення "з метою приведення найменування ВП "Южно-Українська АЕС" у відповідність із вимогами стандартів державної мови та правил українського правопису".

Скороченою назвою тепер буде ПАЕС.

Південноукраїнська атомна електростанція розташована у степовій зоні на лівому березі Південного Бугу поблизу міста Южноукраїнськ в Миколаївській області. Була зведена у 1975-1982 роках. Генерує електроенергію трьома енергоблоками-мільйонниками ВВЕР-1000.

В "Енергоатомі" додали, що назву міста-супутника станції поки що не змінено, але "це лише питання часу та триваліших процедур".