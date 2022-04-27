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Новини
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ДБР проводить обшуки у братів Медведчука і Козака у Львові (оновлено)

медведчук,козак

Працівники Територіального управління ДБР Львова проводять обшуки у родичів нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Обшуки проводяться у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України), повідомдяє пресслужба ДБР.

У Львові та області слідчі дії відбуваються у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука – Сергію.

"Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області. Метою слідства є встановлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука та Тараса Козака та їх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб’єктів до фінансування збройної агресії росії щодо України", – зазначається у повідомленні.

ДБР уточнює, що лише під час обшуку в одній з квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад $108 тис., 8,5 тис. євро, 18,6 тис. російських рублів, документи на об’єкти нерухомості та банківські картки.

За даними Bihus.Info, у провадженні йдеться кар’єри в с. Родатичі Городоцького району та с. Великополе Яворівського району.

Видобуток, за даними слідства, веде компанія ТОВ "Керамбуд". ЇЇ кінцевими бенефіціарами, через ТОВ "Експонент", є рідний брат Віктора Медведчука – Сергій Медведчук (вилетів з України в січні) і рідний брат його бізнес-партнера Тараса Козака – Богдан Козак (місцезнаходження невідоме). На думку слідства, Сергій Медведчука не автономно вів записаний на нього бізнес – Віктор Медведчук записав на нього компанії, бо сам як народний депутат не мав права керувати бізнесом.

Зазначається, що ТОВ "Керамбуд" отримало спецдозвіл на користування надрами ще в 2004 році., з порушенням процедури – без аукціону. За кілька років цей спецдозвіл у судовому порядку визнали недійсним. Однак підприємство продовжувало працювати, а під час перевірки екологічної інспекції показувало ухвалу про нібито скасування тієї постанови суду. Слідство з’ясувало, що такої ухвали фізично не існувало, в реєстрі вона відсутня. Крім того, її нібито "виніс" суддя ВАСУ Микола Сірош, який перебуває у розшуку у кримінальному провадженні НАБУ.

Обшуки тривають за адресами проживання, реєстрації та нерухомості брата Медведчука, брата і цивільної дружина Козака, директора та бухгалтера "Керамбуда", а також за адресами компаній ТОВ "Керамбуд", ТзОВ "Бетонбуд" (якому, за даними слідства "Керамбуд" продає незаконно видобутий пісок), а також ТзОВ "Трансмонолітавто" та ТзОВ "Капітал Плаза" (у яких, за даними слідства, перші дві орендують автомобілі і яким теж продають продукцію).

Журналісти нагадують, що на брата Медведчука і брата Козака свого часу записали багато різного бізнесу – будівництво, виробництво цегли, черепиці, бетонних розчинів, видобуток піску, гравію та глини. На "матрьошці" із їхніх юридичних осіб – станом на 2021 рік було понад 40 тисяч кв.м. нерухомості, з десяток гектарів землі у власності, більше 40 га – в оренді, два десятки вантажних автомобілів і низка легкових.

Цікаво, що навесні 2021 року, після накладення санкцій на Медведчука й Козака, їхні брати вийшли із засновників "Експоненту". Їхнє місце зайняли Софія Козак – матір Тараса Козака, а також Анатолій Боровко, директор компанії і за сумісництвом – довірена особа Медведчука на виборах. Однак уже восени компанію "відкатили" назад на братів Козака й Медведчука.

Автор: 

видобуток (1773) Медведчук Віктор (358) Козак (43) ДБР (494)


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Нарешті...найшли час,скільки можна було чекати?чим ви були заняті?...
Конфіскація...,обмін...
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27.04.2022 16:09 Відповісти
Це що козак зробив це позор для Львівщини, дістали яничари і зрадники..де були сусіди ..в Соловках
. ..
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27.04.2022 16:13 Відповісти
1600 тилових рил (усі чомусь у брониках) аж сьогодні дізналися що в медведчуків-козаків є брати (а сестри - ні?)
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27.04.2022 17:22 Відповісти
Стаття навіть не смішна, шкода розслідувачів Бігус інфо, у яких така скупа інформація. ЦІкаво чи залишилась ще у кого з працівників Львівського УБОЗу база даних "Скорпіон". А дивує, що ніби-то на братів Віктора Медведчука переписували якийсь бізнес. Та Сергій Медведчук 2000-2004 головний податківець львівщини. Тут такезні були схеми, що міжнародним аферистам і не снилось. Відкати по ПДВ - це вінець доларових мільйонних схем, коли ТЗОВ (однодневки) реєструвались за адресою пивбарів і підвалів на мертвих і бомжів. І справи серйозні були на липові поставки мазуту в кількості 2600 вагонів по 60тонн до США, і акти зливу мазуту на тенкери були, а танкерів не було, і прогонках ешелонів через залізницю в порт Одеси були, і прогонка коштів через банки в США і назад (ніби повернення валютної виручки). Тому хто знає хто більше накрав і хто на кого переписував Медведчук Сергій чи Віктор. Але зверху були суди, обласний прокурор і всюди були гальма. Бо та камарилья стояла на варті первісного нагромадження!!!! (останні роки кучмівського правління). І не один слідчий і керівник позбулись посад і були звільнені. А Козак ..., ха-ха. Мама купила тарасикові-карасикові у 27 років посаду керівника західної регіональної митниці, і вони спільно з Медведчуком і ще кількома персонажами таке витворяли, що Бігусам і не снилось. Строки давності минули, а набутий стартовий капітал давно легалізований (ну не зовсім по Карлу Марсу і його теорії про первісний капітал і теорії нагромадження, але щось приблизно до того, бо перший мільйон завжди злочинний), а потім бізнес. А потім козачки пішли в політику , бо "бізнес" для них став скучний, ік те падло зійшлось із москалями (видно через клоаку ОПЗЖ , медведчуків). А бігус інфо каже про якісь кар"єри піску, ДБР прокиньтесь від сплячки, це ще ті суперспеціалісти бюро, що загриміли в міліції і поліції на хабарях, а тепер стали розслідувачами-детективами чи вже новоспечені??? Було б таки смішко, коли б не війна, а так сумно, справа по кар"єрах з піском -то капець...
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28.04.2022 10:46 Відповісти
А ранше про незаконні кар'єри ніхто з влади не знав?
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27.04.2022 18:16 Відповісти
Все, кто имел отношение к партии регионов - это агенты России. Всех арестовать и всем дать пожизненный срок и все конфисковать и все деньги в казну страны!!!
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27.04.2022 20:37 Відповісти

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