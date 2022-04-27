ДБР проводить обшуки у братів Медведчука і Козака у Львові (оновлено)

Працівники Територіального управління ДБР Львова проводять обшуки у родичів нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Обшуки проводяться у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України), повідомдяє пресслужба ДБР.

У Львові та області слідчі дії відбуваються у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука – Сергію.

"Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області. Метою слідства є встановлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука та Тараса Козака та їх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб’єктів до фінансування збройної агресії росії щодо України", – зазначається у повідомленні.

ДБР уточнює, що лише під час обшуку в одній з квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад $108 тис., 8,5 тис. євро, 18,6 тис. російських рублів, документи на об’єкти нерухомості та банківські картки.

За даними Bihus.Info, у провадженні йдеться кар’єри в с. Родатичі Городоцького району та с. Великополе Яворівського району.

Видобуток, за даними слідства, веде компанія ТОВ "Керамбуд". ЇЇ кінцевими бенефіціарами, через ТОВ "Експонент", є рідний брат Віктора Медведчука – Сергій Медведчук (вилетів з України в січні) і рідний брат його бізнес-партнера Тараса Козака – Богдан Козак (місцезнаходження невідоме). На думку слідства, Сергій Медведчука не автономно вів записаний на нього бізнес – Віктор Медведчук записав на нього компанії, бо сам як народний депутат не мав права керувати бізнесом.

Зазначається, що ТОВ "Керамбуд" отримало спецдозвіл на користування надрами ще в 2004 році., з порушенням процедури – без аукціону. За кілька років цей спецдозвіл у судовому порядку визнали недійсним. Однак підприємство продовжувало працювати, а під час перевірки екологічної інспекції показувало ухвалу про нібито скасування тієї постанови суду. Слідство з’ясувало, що такої ухвали фізично не існувало, в реєстрі вона відсутня. Крім того, її нібито "виніс" суддя ВАСУ Микола Сірош, який перебуває у розшуку у кримінальному провадженні НАБУ.

Обшуки тривають за адресами проживання, реєстрації та нерухомості брата Медведчука, брата і цивільної дружина Козака, директора та бухгалтера "Керамбуда", а також за адресами компаній ТОВ "Керамбуд", ТзОВ "Бетонбуд" (якому, за даними слідства "Керамбуд" продає незаконно видобутий пісок), а також ТзОВ "Трансмонолітавто" та ТзОВ "Капітал Плаза" (у яких, за даними слідства, перші дві орендують автомобілі і яким теж продають продукцію).

Журналісти нагадують, що на брата Медведчука і брата Козака свого часу записали багато різного бізнесу – будівництво, виробництво цегли, черепиці, бетонних розчинів, видобуток піску, гравію та глини. На "матрьошці" із їхніх юридичних осіб – станом на 2021 рік було понад 40 тисяч кв.м. нерухомості, з десяток гектарів землі у власності, більше 40 га – в оренді, два десятки вантажних автомобілів і низка легкових.

Цікаво, що навесні 2021 року, після накладення санкцій на Медведчука й Козака, їхні брати вийшли із засновників "Експоненту". Їхнє місце зайняли Софія Козак – матір Тараса Козака, а також Анатолій Боровко, директор компанії і за сумісництвом – довірена особа Медведчука на виборах. Однак уже восени компанію "відкатили" назад на братів Козака й Медведчука.