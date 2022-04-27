Червоний Хрест України з початку повномасштабної війни зібрав понад 1 мільярд

Червоний Хрест України з 24 лютого зібрав для допомоги Україні понад 1,08 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба організації у Facebook.

Зазначається, що кошти зокрема отримано від українських та міжнародних благодійників (пересічних громадян та корпоративного сектору) та іноземних партнерів з Міжнародного Руху (Червоних Хрестів та Червоних Півмісяців з різних країн).

У ЧКУ наголосили, що з коштів які надійшли, уже закупили гуманітарну допомогу на 368 млн грн.

"За два місяці безперервної роботи Червоний Хрест України допоміг вже близько 980 тис. людям в Україні. Робота ведеться у понад 200 місцевих організаціях та силами 500 співробітників й 8000 волонтерів. Ми продовжуємо доставляти гуманітарний вантаж в усі області, забезпечувати вимушено переміщених осіб найнеобхіднішим, а також надаємо першу допомогу та першу психологічну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Також Червоний Хрест України вже навчив навичкам надання першої допомоги близько 45 600 людей.