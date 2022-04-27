Європа розглядає конфіскацію російських активів для відновлення України, – FT

Тема конфіскації російських активів привертає все більше уваги в Європі, зокрема вивчається Єврокомісією.

Про це пише газета Financial Times, передає Інтерфакс-Україна.

Затятим прихильником цієї ідеї є Польща, яка вважає, що власність російських олігархів, що підпали під санкції, а також кошти із заморожених резервів Банку Росії повинні бути використані для фінансування відновлення України.

"Основний принцип полягає в тому, що Росія почала цю війну і вона повинна заплатити за неї. Я вважаю, що потрібне політичне рішення про те, що ми хочемо рухатися в цьому напрямі, що ми хочемо конфіскувати ці активи назавжди. Як це має бути зроблено – тут ми відкриті для дискусій", – заявив в інтерв'ю FT заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський.

Європейські чиновники попереджають про наявність серйозних юридичних бар'єрів у країнах ЄС для конфіскації активів у тих випадках, коли не йдеться про кримінальні справи. Юристи зазначають, що кроки, які полегшать конфіскацію активів, можуть створити небезпечний прецедент та поставить під загрозу саму концепцію прав власності.

"Всі знають, що це буде досить небезпечний шлях, якщо влада почне довільно забирати активи, проте очевидно, що і активи олігархів, і резерви російського ЦБ можуть бути корисними для відновлення України та надання їй гуманітарної допомоги", зазначив експерт Hudson Institute Нейт Сіблі.

Брюссель очікує, що відновлення України коштуватиме сотні мільярдів євро.

Європейські санкції є підставою для заморожування активів, але не для конфіскації, заявив представник FT. Він зазначив, однак, що європейський регулятор оцінює, чи заморожені активи можуть бути конфісковані в тому випадку, якщо ситуація підпадає під дію кримінального права. Зокрема, у Брюсселі розглядається можливість конфіскації активів приватних осіб, які намагаються уникнути санкцій. Такий захід, однак, буде доступний лише в країнах, де ухиляння від санкцій є кримінальним злочином.

В Італії, де були заморожені яхти і вілли росіян, що опинилися під санкціями, на загальну суму понад 1 млрд євро, діють жорсткі закони по боротьбі з мафією, які можуть стати моделлю для конфіскації та подальшого продажу активів, пише FT.

Влада країни відповідно до закону має право конфіскувати активи осіб, які мають відношення до організованої злочинності та є "соціально небезпечними". Така концепція може використовуватися щодо активів російських олігархів, які провокували виникнення конфлікту або безпосередньо вигравали від нього, зазначає італійський прокурор, який довгі роки займався питаннями мафії.

Юристи наголошують, що заможні росіяни можуть оскаржити санкції у судах, тому можливість розморожування їхніх активів зберігається.