54% компаній виплачують зарплати в повному обсязі, – ЄБА. ІНФОГРАФІКА

28% директорів компаній, що входять до складу Європейськї бізнес-асоціації, повідомили про повноцінну роботу. Водночас більшість, а саме 68% працюють наразі частково або з деякими обмеженнями.

Про це йдеться в повідомленні ЄБА.

47% компаній обмежили географію своєї діяльності, 21% перейшли в онлайн-режим, а 19% були змушені закрити частину офісів, торгових точок чи відділень.

Із тих компаній, що раніше призупиняли свою роботу, вже 14% її повністю або частково відновили. Тільки 4% компаній наразі взагалі не працюють, хоча на початку березня таких було 29%.

Більшість компаній, а саме 54% продовжують виплачувати заробітну плату співробітникам у повному обсязі, при чому 31% роблять це з додатковими або авансовими виплатами. Хоча два місяці тому таких було дещо більше – 63% та 45% відповідно. Водночас 7% відправляють працівників у неоплачувану відпустку, 3% частково звільняють персонал, 1% не мають змогу робити виплати.

Із 15% компаній, які були вимушені скоротити розмір заробітної плати працівникам, три четвертих скоротили зарплати до 50%. Деякі компанії скорочують виплати працівникам, які наразі не можуть працювати, аби не лишати їх без грошового забезпечення або ж змінюють формат оплати на погодинний. Втім, були й компанії, що повідомляли про підвищення заробітної плати співробітників у цьому році.

На початку третього місяця повномасштабної війни в України компанії не тільки утримали, але й дещо збільшили розміри підтримки наших захисників та гуманітарної допомоги. Так, 48% наших компаній допомагають фінансово (раніше – 41%), 46% підтримують працівників, що захищають країну (раніше – 35%), 43% постачають продукцію (раніше – 31%), 27% – послуги, 19% – медикаменти, 17% – засоби захисту/оборони. Тільки 5% компаній повідомляють, що вже вичерпали свої ресурси на допомогу.

Покращилася також оцінка бізнесом своїх фінансових резервів: більше третини компаній, зокрема 36% оцінюють свою фінансову стійкість у пів року, 26% – у кілька місяців, 18% в рік, і ще 16% у більше року. Тільки 3% компаній повідомляють, що їх фінансові резерви вже вичерпались. Тоді як ще місяць тому 43% оцінювали свою фінансову стійкість у кілька місяців, і тільки 17% повідомляли про фінансові резерви у рік та більше.

Втім, бізнес серйозно потерпає від війни. Компанії повідомляють про втрати, що зростають. Так, два місяці воєнних дій завдали втрат до $1 млн для 42% компаній, ще 34% зазнали втрат в діапазоні $1-10 млн, і 16% повідомляють про втрати більше $10 млн. Орієнтовні сукупні втрати компаній, що взяли участь в опитуванні, склали більше $518 млн. Місяць тому компанії повідомляли про сукупні втрати близько $350 млн.

При цьому 43% компаній Асоціації повідомляють про втрати майна чи інших активів безпосередньо внаслідок бойових дій. Зокрема, йдеться про пошкоджені або знищені офісні приміщення, склади, заводи, а також товари, обладнання, вкрадену автомобільну техніку та інше. Втім, далеко не всі компанії можуть наразі підрахувати витрати на територіях, що тимчасово окуповані.

Більшість членських компаній Асоціації, зокрема 66%, не здійснювали релокейт офісу чи виробництва, тільки 16% переїхали на захід України і ще 4% – за кордон. Також вже 67% бізнесу повідомляють про готовність долучатися до відновлювальних робіт після завершення війни в Україні.

Опитування проводилося з 15 до 25 квітня 2022 року, участь у ньому взяли 134 директори членських компаній Європейської бізнес-асоціації.