Резерви Нацбанку зменшились до $27 мільярдів

Міжнародні резерви України на 22 квітня становили близько $27 млрд, зараз вони знаходяться приблизно на тому ж рівні, що і на початку війни.

Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив в інтерв'ю виданню Euromoney, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Насамперед завдяки підтримці міжнародних фінансових інститутів, яка перевищила $4 млрд", – зазначив голова Нацбанку.

Шевченко зазначив, що більшість операцій на ринку зараз здійснюється за участю НБУ через вимушене запровадження обмежень, і Україна витрачає свої резерви в основному на забезпечення критичного імпорту.

Голова Нацбанку додав, що ще однією статтею є обслуговування держборгу, який Україна не припиняла і не планує припиняти. Ві наголосив, що це "є єдино правильною стратегією".

Шевченко також повідомив, що курс долара на "чорному" ринку сьогодні не дуже відрізняється від офіційного курсу, зафіксованого на початку війни: 33 грн/$ порівняно з 29,25 грн/$, хоча у перші дні після російського вторгнення він сягав 39-40 грн /$.

Як повідомлялося, станом на 1 квітня міжнародні резерви України становили $28,12 млрд, у березні вони зросли на 2% або на $569,6 млн.

Станом на 1 березня міжнародні резерви України становили $27,54 млрд, зменшившись за місяць на 5,3% або на $1,75 млрд.