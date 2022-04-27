Шведська група AAK позбавиться від бізнесу в Росії

Провідний шведський виробник рослинних олій та жирів AAK (AarhusKarlshamn) 27 квітня ухвалив рішення про контрольований вихід з ринку РФ через її військове вторгнення в Україну.

Як повідомили в компанії, вихід з російського ринку включає продаж спільного підприємства (СП) компанії в Росії та закриття місцевої збутової компанії ААК, інформує Інтерфакс-Україна.

"У березні ААК повідомив про тимчасове припинення поставок і продажів у Росії. З того часу була проведена ретельна оцінка, в результаті якої було ухвалено рішення остаточно згорнути бізнес у країні. На Росію припадає близько 3% обсягів ААК, що вимірюються в метричних тоннах", – зазначається у повідомленні компанії.

У рамках відходу з ринку країни-агресора ААК продасть свою 75% частку у своєму спільному шведсько-російському підприємстві партнеру, у якого ця частина бізнесу була спочатку придбана.

"На СП припадає, приблизно, половина обсягів виробництва ААК у країні або 1,5% загального обсягу групи. Половина російських обсягів, що залишилася, імпортується і продається через російську збутову компанію ААК, яка буде закрита. Велика частина цих обсягів припадає на бізнес-напрямок "Шоколад" та кондитерські жири", – уточнив шведський виробник.

Компанія додала, що працює над перенапрямком призначеної для російського ринку продукції клієнтам з інших регіонів.

"Вихід із РФ призведе до витрат у 300-350 млн шведських крон, що вплине на звіт про прибутки та збитки у другому кварталі. Враховуючи очікувану поступову передачу обсягів, за оцінками AAK, загальний вплив на операційний прибуток буде в діапазоні 75-100 млн крон у 2022 році", – констатувала компанія.

AAK (AarhusKarlshamn) – найбільший у Швеції виробник рослинних олій та жирів. Має 20 виробничих підприємств, 15 спеціалізованих центрів інновацій та 25 регіональних офісів продажів у різних регіонах світу.