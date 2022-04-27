AliExpress почав масово скасовувати замовлення українців, – ЗМІ

Глобальний торговий майданчик AliExpress (Китай) почав надсилати українським замовникам повідомлення про відміну замовлень.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на низку онлайн-спільнот українських майстрів.

У повідомленнях майданчика вказується, що замовлення закриті, причини такого рішення не пояснюються.

Питання повернення оплати за замовлення стоїть у статусі "на розгляді".

Офіційні коментарі AliExpress щодо ситуації на даний момент відсутні.