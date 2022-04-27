Збитки України за шість тижнів війни перевищили $500 мільярдів, – Шмигаль

За перші шість тижнів війни загальний збиток економіки України перевищив $500 млрд. За підрахунками уряду, ця цифра в довгостроковій перспективі може зрости до $1 трлн, або в п’ять разів більше торішнього ВВП.

Про це йдеться у колонці прем’єр-міністра Дениса Шмигаля для видання The Economist.

За цого словами, тільки в 2022 році ВВП може впасти на 30-50%.

"Росія змінила свою тактику і зараз робить все можливе, щоб зруйнувати економіку України і відкинути наш народ назад в 19 століття. Усі наші морські порти заблоковані, і саме через них Україна експортувала понад 70% всіх наших товарів. Два найбільших наших металургійних підприємства – Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та Азовсталь у Маріуполі – зруйновані. По всій країні було пошкоджено або знищено понад 7 тис. житлових будинків", – розповів Шмигаль.

Він нагадав, що минулого року Україна була другим за величиною постачальником зерна до Європейського союзу, на який припадало 14% імпорту зерна в ЄС. Вона також була найбільшим у світі експортером соняшникової олії з часткою близько 47% світових поставок. Отже, агресія Росії загрожує спровокувати глобальну кризу продовольчого постачання.

"Це також може вплинути на багато інших галузей, як-от світ технологій. Двом провідним постачальникам неону в Україні, які виробляють половину світових запасів важливого інгредієнта для виробництва чіпів, довелося припинити свою діяльність через напад Росії. Це ще одна причина, чому ми наголошуємо, що перемога України в інтересах усього світу. Важливою частиною цього стане те, як відбудується країна", – додав Шмигаль.

Він зазначив, що повномасштабне відновлення коштуватиме близько $600 млрд. На даний момент існує 14 урядових груп, які були створені, щоб точно підрахувати всі руйнування, завдані російським вторгненням. Це буде не тільки шкода, завдана інфраструктурі, а й екологічні та виробничі збитки.

"Відновлення інфраструктури країни – очевидний початок. За нашими оцінками, загальний збиток у цій галузі вже може становити понад $100 млрд. Крім того, десятки тисяч українців втратили свої домівки, які також потребують відновлення. Це будівництво має відбуватися за сучасними європейськими стандартами", – підкреслив Шмигаль.

Є три можливі джерела фінансування фонду відновлення. Один із них – російські активи, які зараз заморожені західними країнами і які нараховують загалом не менше $300 млрд. Команда юристів з українського уряду вже працює з іноземними урядами, щоб забезпечити, що ці активи можуть бути вивільнені та використані для відновлення нашої країни після війни.