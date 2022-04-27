Комунальники приєднали Ірпінь до водопровідної системи Києва

Спільними зусиллями фахівців "Київводоканалу", "Ірпіньводоканалу", "Житомирводоканалу" та підрядних організацій завершено прокладання водогону до міста Ірпінь.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Усього прокладено дві нитки поліетиленових труб діаметром 160 мм протяжністю 7 км та облаштовано водопровідні колодязі.

"Трубопроводи транспортувалися на великих барабанах довжиною одного відрізка 430 метрів, що суттєво скоротило швидкість монтажу. Відтепер Ірпінь поєднаний з водопровідною системою Києва, і вода у місто постачатиметься зі столичних водопровідних станцій", – сказано в повідомленні.

Роботи здійснювались завдяки фінансуванню та за підтримки благодійних організацій, зокрема, Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні.

"Як повідомили у "Київводоканалі", компанія вже давно була готова до утворення так званої Київської агломерації та постачання води у прилеглі населені пункти, адже столичне водопровідне господарство має вільні потужності, що не використовуються в повному обсязі. З іншого боку, у містах-сателітах спостерігалась суттєва нестача якісної питної води, а місцеві водозабори не могли забезпечити реальні об'єми водоспоживання. Унаслідок військових дій водопровідно-каналізаційне господарство Ірпеня було зруйноване, і ситуація стала критичною, тож роботи розпочались одразу ж після звільнення міста", – зазначили в КМДА.

