Нацбанк збільшив пряме фінансування видатків уряду у квітні до 50 мільярдів

Національний банк України з початку квітня викупив військових облігацій на 50 млрд грн після придбання облігацій на 20 млрд грн у лютому. Таким чином станом на 28 квітня портфель військових облігацій у власності Національного банку становитиме 70 млрд грн, повідомляє пресслужба НБУ.

З даних Нацбанку випливає, що цього тижня регулятор придбав військові облігації ще на 10 млрд грн. Перед цим НБУ викуповував облігації уряду 21 квітня, 12 квітня та 8 березня щоразу на 20 млрд грн.

"Зростання обсягів викупу військових облігацій Національним банком у квітні насамперед пояснюється збільшенням потреб бюджету на тлі запроваджених податкових змін та нижчими обсягами міжнародного фінансування. На відміну від березня доходи бюджету не підтримували дострокова сплата податків бізнесом і перерахування дивідендів державними компаніями", – пояснили в НБУ.

Нацбанк нагадує, що Мінфін оцінює потреби бюджету у близько $5 млрд на місяць.

"Національний банк і надалі фінансуватиме лише критичні видатки уряду за залишковим принципом... Водночас позиція центробанку щодо фінансування незмінна – підтримка з боку НБУ не може бути основним джерелом фінансування видатків уряду. З огляду на це необхідно активізувати ринкові залучення через розміщення Міністерством фінансів ОВДП, зокрема за рахунок коштів банківської системи", – зазначається у повідомленні.

Нацбанк вказує, що банки можуть суттєво збільшити портфель облігацій. Зокрема, обсяг коштів на коррахунках банків станом на 27 квітня становить 46 млрд грн, а вкладень у депозитні сертифікати НБУ – 188 млрд грн.

"Отже, ліквідність банківської системи (залишок коштів на коррахунках банків та вкладення в депозитні сертифікати НБУ) з початку війни зросла на 72 млрд грн – до понад 230 млрд грн. Активізація ринкових залучень мінімізує необхідність емісійного фінансування з боку НБУ, що знизить ризики для макрофінансової стабільності та дасть змогу уникнути втрати довіри до центробанку", – наголошують в НБУ.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 26 квітня, змогло розмістити номіновані в гривні облігації на 12,99 млрд грн.

Нагадаємо, 8 березня правління Національного банку України визначило, що центробанк за необхідності викуповуватиме військові облігації уряду.

Для надання можливості проведення таких операцій між урядом та Національним банком Верховна Рада внесла відповідні зміни до законодавства. Так, тимчасово (на період дії воєнного стану) зупинено дію статті 54 закону "Про Національний банк України", яка забороняє надання НБУ кредитів державі.