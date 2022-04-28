Канада хоче передати Україні заморожені російські активи, – ЗМІ

Канада змінить своє санкційне законодавство, дозволивши використовувати заморожені кошти для виплати відшкодувань жертвам або допомоги у відбудові держав після воєн.

Про це пише Reutets із посиланням на міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Укрінформ.

"Ми хочемо мати змогу не лише заморожувати кошти й майно підсанкційних осіб, а й конфісковувати їх та використовувати для виплат відшкодувань жертвам", – заявила Жолі.

За її словами, ухвалення цих змін "зробить канадський санкційний режим першим серед країн G7, який дасть таку змогу".

"Ми продовжимо чинити максимальний тиск на режим Путіна та підвищувати ціну цієї війни", – додала міністр.

Зміни до санкційного законодавства будуть ухвалені у рамках впровадження державного бюджету. Хоча вони торкнуться не лише російських коштів, саме Україна може стати першим реципієнтом.

"Зміни до санкційного законодавства, які має намір ухвалити Канада, означатимуть, що кошти або майно, конфісковані у Росії, зможуть бути використані для фінансування відбудови України або виплат відшкодувань тим, хто постраждав від російського вторгнення", – стверджує Reuters.

Раніше подібний законопроєкт уже було внесено до канадського сенату. Він перебуває на завершальних етапах ухвалення, після чого буде направлений до палати громад.

Наразі Канада не має юридичного механізму вилучення замороженого санкціями майна й коштів, тому цей законопроєкт має закрити цю юридичну прогалину.

Канадський антиросійський санкційний список – один із найдовших у світі, до нього внесено близько 1400 юридичних та фізичних осіб, всі кошти та майно яких на території країни заморожено. Однак точна сума заморожених коштів та ціна майна невідомі.