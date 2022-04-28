Єврокомісія хоче спростити легальну міграцію до ЄС, зокрема для українців

Єврокомісія внесла пропозиції спростити легальну міграцію до ЄС.

До пакету, ухваленого на засіданні 27 квітня, входить і пілотний проєкт для українців, які рятуються в країнах Євросоюзу від російського вторгнення, передає DW.

"За допомогою цього пакету ми спрощуємо процес подання заявок для проживання та роботи в ЄС та посилення прав резидентів та членів їхніх сімей. Я впевнена, що ми пропонуємо надійний шлях залучення нових талантів до ЄС на сьогодні та завтра", – зазначила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон.



У пакет увійшли проєкти зміни двох директив ЄС – про тимчасовий та постійний дозвіл на проживання.



Щодо тимчасового посвідки на проживання, то Єврокомісія пропонує дозволити подаватися на нього не лише з території країни ЄС, де людина хоче працювати, але також і з території, де вона живе.

На розгляд заяви наразі відводять чотири місяці. У Брюсселі пропонують включити у ці терміни видачу візи, необхідної для в'їзду до цієї держави ЄС, а також проведення перевірки на ринку праці.



Наразі громадяни третіх країн з тимчасовим посвідкою на проживання не можуть міняти роботодавця. Єврокомісія вважає, що це обмеження слід скасувати. А у разі втрати роботи, дозвіл на проживання має діяти ще три місяці.



Безстроковий дозвіл на проживання можна отримати після п'яти років проживання на території ЄС – але тільки в одній країні. Єврокомісія пропонує вважати цей термін і в разі, якщо людина переїхала до іншої країни об'єднання протягом цього періоду. На думку брюссельських чиновників, членам сімей людей у ПМП слід спростити возз'єднання сім'ї з наданням повного доступу до ринку праці.



Тепер ці проєкти змін розглядатимуть Рада ЄС та Європарламент.

Також схвалена ініціатива передбачає пілотний проєкт пошуку талантів. Йдеться про створення платформи, де зможуть зареєструватися кваліфіковані люди, які живуть у третіх країнах, але бажають працювати в ЄС. Цей портал планують запустити у середині 2023 року.



А влітку цього року Єврокомісія хоче запустити пілотний проєкт пулу талантів для українців, які користуються тимчасовим захистом у Євросоюзі. Зараз це близько 3,8 млн. людей. Українці зможуть реєструватися на порталі, де вони вказуватимуть свої кваліфікації. Це допоможе роботодавцям шукати працівників. Зокрема, цей пул зможе, наприклад, допомогти державам ЄС знайти вчителів з України, щоби взяти їх на роботу для підтримки українських дітей-біженців.



Щодо партнерств з талантів, то Єврокомісія має намір запустити перші з них – з Марокко, Тунісом та Єгиптом – до кінця 2022 року.