БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
836 1

Окупанти з 1 травня хочуть запровадити на Херсонщині рублі, – росЗМІ

херсон

Російські окупанти хочуть з 1 травня запустити рублеву зону на території тимчасово окупованої Херсонщини.

Про це повідомив самопроголошений "заступник голови" військово-цивільної адміністрації регіону Кирило Стремоусов, передають "РИА-Новости".

За його словами, перехідний період триватиме до чотирьох місяців. Упродовж цього часу в регіоні ходитимуть і гривні, і рублі, після чого має відбутися "повний перехід на рублі".

Автор: 

окупація (194) рубль (342) Херсонська область (141)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, кого Зеленский наградит за сдачу Херсона и области?
показати весь коментар
28.04.2022 11:19 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 