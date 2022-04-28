Окупанти з 1 травня хочуть запровадити на Херсонщині рублі, – росЗМІ

Російські окупанти хочуть з 1 травня запустити рублеву зону на території тимчасово окупованої Херсонщини.

Про це повідомив самопроголошений "заступник голови" військово-цивільної адміністрації регіону Кирило Стремоусов, передають "РИА-Новости".



За його словами, перехідний період триватиме до чотирьох місяців. Упродовж цього часу в регіоні ходитимуть і гривні, і рублі, після чого має відбутися "повний перехід на рублі".