Окупанти з 1 травня хочуть запровадити на Херсонщині рублі, – росЗМІ
Російські окупанти хочуть з 1 травня запустити рублеву зону на території тимчасово окупованої Херсонщини.
Про це повідомив самопроголошений "заступник голови" військово-цивільної адміністрації регіону Кирило Стремоусов, передають "РИА-Новости".
За його словами, перехідний період триватиме до чотирьох місяців. Упродовж цього часу в регіоні ходитимуть і гривні, і рублі, після чого має відбутися "повний перехід на рублі".
