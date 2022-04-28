Запорізька АЕС припинила видачу електроенергії в енергосистему України через обстріли

Запорізьку АЕС внаслідок пошкодження високовольтної лінії 330 кВ перевели на режим роботи із забезпечення живлення тільки власних потреб.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України ЗАЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території промислового майданчика Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні – в межах норми.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.