Росія може припинити постачання газу до Молдови з 1 травня

Молдова досі не отримала відповіді від "Газпрому" щодо відтермінування зобов'язання провести аудит заборгованості, тому постачання російського газу з 1 травня під питанням.

Про заявила прем'єр-міністерка країни Наталія Гаврилиця, передає NewsMaker.



"У нас поки що немає відповіді від концерну "Газпром" щодо постачання природного газу починаючи з 1 травня. Раніше ми роз'яснили позицію Кишинева і чекаємо на відповідь", – зазначила вона.

Також Гаврилиця наголосила, що уряд має альтернативні варіанти на випадок, якщо "Газпром" припинить постачання газу до Молдови, тому громадяни не залишаться без газу.



Раніше міністр інфраструктури Андрій Спину заявляв, що, якщо після 1 травня "Газпром" припинить постачання газу до Молдови, Молдова закуповуватиме газ у міжнародних трейдерів.



Уже сім міжнародних компаній готові постачати природний газ до Молдови, зокрема Румунія, Польща та Нідерланди.

Як повідомлялося 1 листопада набув чинності п'ятирічний договір на постачання газу до Молдови. Відповідно до договору, ціна формуватиметься щоквартально, з урахуванням цін на нафту та газ за останні дев'ять місяців. У той же час протокол про продовження контракту на п'ять років передбачає проведення аудиту в "Молдовагазі". Аудит має бути проведений на початку 2022 року, а звіт аудиторів має бути затверджений наглядовою радою "Молдовагазу" до 1 травня 2022 року.

Наразі Молдова повідомила "Газпрому", що не змогла укласти контракт із іноземною компанією на проведення аудиту боргу "Молдовагаз" в обумовлені терміни. Йдеться про борг на суму до $700 млн, які нібито має "Молдовагаз" перед "Газпромом" та однією з його "дочок". Про таку суму повідомляє РФ, Молдова із нею не погоджується.