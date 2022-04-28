Japan Tobacco розглядає можливість продажу свого бізнесу в РФ

Japan Tobacco International (JTI), один з найбільших світових виробників тютюнових виробів, розглядає можливість продажу свого бізнесу в РФ.

Про це йдеться у заяві компанії.

У компанії наголосили, що глибоко стурбовані розвитком війни в Україні.

"Ми працюємо пліч-о-пліч з міжнародними та місцевими організаціями допомоги, щоб створити програми допомоги та надати негайну допомогу тим, хто постраждав від війни. На сьогодні ми виділили близько $5 млн на гуманітарну допомогу", – зазначив президент JTI Масамічі Терабатаке.



Він нагадав, що з 10 березня компанія призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у Росії. "Враховуючи складну та непередбачувану обстановку, JT Group продовжує оцінювати різні варіанти свого російського бізнесу, включаючи потенційну передачу права власності", – додав Терабатаке.

JTI – найбільша компанія на тютюновому ринку РФ з часткою, близькою до 40%. У портфель компанії в Росії входять міжнародні марки Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie та російські марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петро I", "Тройка" та ін. Крім того, JTI продає в РФ електронні системи Logic Compact та системи нагрівання тютюну Ploom.