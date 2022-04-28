Все більше українців повертаються до роботи, – результати соцопитування

Наразі спостерігається поступове зростання кількості українців, які повертаються до роботи.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Зазначається, що наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59%, у березні таких було 46%.

Зокрема, зросла кількість тих, хто працює у звичному режимі (з 23 до 32%). Ще 24% працюють частково або віддалено, а 3% – почали працювати на новій роботі.

Найбільше тих, хто зараз працює, серед мешканців західних та центральних областей – близько 60%. Серед мешканців півдня працюють 52%, сходу – близько 40%. Поступове відновлення зайнятості спостерігається у центрі, на півдні та сході. Натомість на заході з початку квітня ситуація стабілізувалася.

Водночас 39% з тих, хто мав роботу до війни, наразі її не мають. Для порівняння, у березні таких було 53%, на початку квітня – 41%.

Половина опитаних (54%), які втратили роботу на час війни вірять, що зможуть повернутися на попереднє місце праці, 40% – не вірять. Найбільше останніх – серед мешканців сіл, старших опитаних та жінок.

Важливо, що дві третини респондентів, які втратили роботу внаслідок війни, готові змінити місце роботи. 58% респондентів не проти перекваліфікуватися на іншу професію, а 49% – готові працювати в іншому регіоні країни. Найбільше тих, хто готовий змінити свій фах та місце роботи серед мешканців східних регіонів.

Опитування провели 26 квітня. У ньому взяли участь 1000 повнолітніх респондентів з усіх областей країни, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 3,1%.