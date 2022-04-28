Влада Франції арештувала вілли трьох російських олігархів

Служби Міністерства фінансів Франції конфіскували три нові вілли російських олігархів на півдні Франції.

Про це повідомляє канал BFMTV.

Казначейство додало до свого списку маєток Олега Дерипаски, розташований між муніципалітетами Сен-Тропе і Раматюель. Він був придбаний в 2005 році. Мільярдер і засновник алюмінієвого гіганта Rusal наприкінці лютого засудив війну в Україні. Раніше в березні на Мальдівах була заарештована яхта олігарха.

Другий будинок, що потрапив під арешт, належить колишньому зятю Путіна Кирилу Шамалову. Будівля возташована в Біарріці і була придбана в 2012 році. Колишній чоловік Катерини Тихонової, молодшої дочки президента Росії, Кирило Шамалов є сином Миколи Шамалова, відомого як особистий банкір Путіна. Зокрема, він розбагатів, придбавши за кілька сотень доларів 3,8% акцій нафтогазового гіганта "Сибур", які зараз коштують кілька сотень мільйонів.

Третя вілла, на яку націлились державні служби, розташована на Лазурному березі в Сен-Жан-Кап-Ферра. Вона має назву Тріанон, оскільки є копією відомого палацу, розташованого поблизу Версальського палацу. Будівля належить чеченському бізнесмену Мусі Бажаєву, який придбав її в 2000-х роках. Він очолює енергетичну групу Alliance, створену в 1998 році його братом.

Раніше Франція уже заморозила чотири яхти, шість гелікоптерів і близько тридцяти віл, які належать російським олігархам.