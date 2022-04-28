Фонд гарантування виплатив вкладникам неплатоспроможних банків у березні 280 мільйонів

У березні 2022 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб, склали 278,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Загалом у січні-березні вкладники банків, що ліквідуються, отримали гарантоване відшкодування на суму 293,9 млн грн.

Станом на 1 квітня загальна сума виплат у межахгарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих вуправління Фонду після набрання чинності Закону України "Про системугарантування вкладів фізичних осіб", склала 91,27 млрд грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникамвідшкодування на загальну суму 4,68 млрд грн. До 2012 року Фонд лишевідшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків,при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював Національний банк.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованоговідшкодування склала 95,96 млрд грн.

Станом на 1 квітня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів нараховувалося 68 діючих банків. На початок квітня тривала ліквідація 49 неплатоспроможних банків, ліквідацію 51 банку уже завершено.