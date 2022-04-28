Виробництво легкових автомобілів в Росії обвалилося в 4 рази

Виробництво легкових автомобілів в РФ у березні 2022 року на тлі масової зупинки автомобільних заводів через санкції та нестачу комплектуючих на 72,1% – до 40,9 тисяч машин.

За даними Федеральної служби держстатистики РФ (Росстат), це рекордне падіння виробництва авто за місяць з квітня 2020 року, коли через антиковідні локдауни виробництво падало на 79,2% – до 30 тисяч автомобілів, повідомляє Інтерфакс.

Падіння випуску легкових машин у березні до лютого поточного року становило 62,2%.

Усього, за даними Росстату, за перший квартал 2022 року в РФ ​​було вироблено 244 тис. автомобілів (-33,2% порівняно з першим кварталом 2021 року).

Водночас виробництво вантажівок у РФ у березні склало 14,1 тис. одиниць, що на 19,3% менше, ніж у лютому. Загалом у січні-березні було випущено 40,3 тис. вантажних авто (+5,3% р/р).

Випуск автобусів допустимою максимальною масою понад 5 тонн у березні впав на 25,2%, порівняно з лютим. За три місяці їх виробництво зросло на 9,9% – до 2,8 тис. шт.