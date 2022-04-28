"Газпром" спрогнозував падіння видобутку газу

Російський "Газпром" у 2022 році планує видобути 494,4 млрд кубометрів проти 514,8 млрд у 2021 році. Таким чином, зниження видобутку становитиме 4%.

Про це повідомив заступник голови компанії Віталій Маркелов, передає "Комерсант".



"План з видобутку газу на 2022 рік затверджено обсягом 494,4 млрд кубометрів", – сказав він в інтерв'ю корпоративному журналу "Газпрому".

Упродовж року план може неодноразово переглядатись залежно від потреб ринку.