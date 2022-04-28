Мінрегіон пояснив процедуру фіксації пошкоджень житла внаслідок бойових дій

Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило роз’яснення щодо проведення аварійно-відбудовних чи аварійно-ремонтних робіт та інших першочергових відновлювальних робіт для фіксації руйнувань і відновлення пошкодженої внаслідок бойових дій інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану.

Відповідне роз’яснення та Інформаційна довідка щодо нормативно-правового регулювання питань організації та виконання першочергових робіт з відновлення пошкоджених об’єктів оприлюднені на сайті Кабміну.

Відповідно до затвердженого постановою Кабміну №472 від 19 квітня Порядку, організація та координація виконання невідкладних робіт здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а в разі їх відсутності – військовими адміністраціями.

Ці уповноважені органи мають здійснити попередні візуальні огляди пошкоджених об’єктів та сформувати їх переліків.

Щодо зруйнованих та значно пошкоджених об’єктів уповноважений орган має прийняти рішення про проведення їх обстеження за участі фахівців, що мають відповідну кваліфікацію, або підприємств, установ та організацій, у складі яких є такі виконавці.

На час воєнного стану та протягом 90 календарних днів після його припинення або скасування виконавцями робіт з обстеження пошкоджених об’єктів можуть бути:

експерт з обстеження будівель і споруд;

інженер-проєктувальник із кваліфікаційним рівнем "провідний" або "I категорія", який має кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією "інженерно-будівельне проєктування у частині забезпечення механічного опору та стійкості";

експерт будівельний із кваліфікаційним рівнем "провідний" або "I категорія", який має кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією "експертиза проєктної документації у частині забезпечення механічного опору та стійкості";

інженер-консультант (будівництво) із кваліфікаційним рівнем "провідний" або "I категорія.

За результатами обстеження пошкоджених об’єктів виконавцем робіт з обстеження складається звіт, до якого додається акт обстеження, що повинен містити інформацію щодо визначеної за результатами обстеження категорії пошкоджень об’єкта.

Об’єкти, які за результатами попереднього візуального огляду визначені як незначно пошкоджені та можуть бути відновлені шляхом поточного ремонту, можуть бути обстежені комісією, до складу якої входять представники уповноваженого органу, власника – балансоутримувача об’єкта (за можливості) та фахівці з будівельною освітою. За результатом огляду об’єкту комісією складається акт з обстеження.

Проєкти будівництва з капітального ремонту об’єктів (незалежно від класу наслідків (відповідальності), пошкоджених в результаті воєнних дій, допускається здійснювати у складі дефектного акту, у якому визначаються фізичні обсяги робіт, пояснювальної записки, в якій зазначаються умови виконання робіт, та кошторисної документації.

Рішення щодо обсягу проєктної документації (щодо можливості розроблення проєкту будівництва у складі дефектного акту, пояснювальної записки та кошторисної документації) приймається головним архітектором проєкту та/або головним інженером проєкту за погодженням із замовником, що зазначається у завданні на проєктування.

У випадках здійснення першочергових робіт з відновлення пошкоджених об’єктів в рамках поточного ремонту (який відповідно до законодавства не належить до видів будівництва), обсяги робіт визначаються на підставі акту обстеження за результатами комісійного огляду об’єкта і можуть бути представлені у формі дефектного акту. Вартість поточного ремонту має визначатися на підставі обґрунтованих трудових та матеріально-технічних ресурсів та їх вартості, обчисленої у поточному рівні цін.