НАТО та союзники надали Україні військової допомоги на $8 мільярдів, – Столтенберг
НАТО та союзники надали Україні військову допомогу на суму близько $8 млрд і обіцяють збільшувати обсяги постачання.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за результатами зустрічі з "конференцією президентів" – керівниками політичних груп і главою Європарламенту.
"Генеральний секретар привітав Європейський парламент за його рішучу підтримку Україні та підкреслив, що партнерство НАТО-ЄС є життєво важливим у цей критичний момент для спільної безпеки", – йдеться у повідомленні пресслужби Альянсу.
За його словами, рівень такого співробітництва є безпрецедентним, зокрема з питань безпеки, Західних Балкан, кібернетичної та морської безпеки, загальної стійкості демократичного суспільства тощо.
