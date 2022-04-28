Нацбанк оновив перелік валют для розрахунку офіційного курсу гривні
Національний банк України (НБУ) оновив переліки валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні.
Зміни до переліку валют затверджені наказом НБУ № 260-но, який набув чинності 28 квітня.
Зокрема:
- домініканський песо та новий тайванський долар включено до переліку іноземних валют, до яких визначається офіційний курс гривні один раз на місяць;
- періодичність встановлення офіційного курсу гривні до азербайджанського маната змінено зі щомісячної на щоденну, а саудівського ріяла – зі щоденної на щомісячну.
У зв’язку зі зміною періодичності встановлення офіційного курсу гривні до азербайджанського маната та до саудівського ріяла Національний банк визначив такі особливості встановлення курсу до відповідних іноземних валют:
- офіційний курс гривні до азербайджанського маната, установлений Національним банком 31 березня 2022 року, діятиме до 28 квітня 2022 року (включно);
- офіційний курс гривні до саудівського ріяла, установлений Національним банком 27 квітня 2022 року, діятиме з 28 квітня до 30 квітня 2022 року (включно).
"Оновлення переліків зумовлене зміною обсягів товарообігу між Україною та відповідними країнами. Інших змін у переліках валют та банківських металів, до яких встановлюється офіційний курс гривні, не відбулося", – зазначається у повідомленні.
