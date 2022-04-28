Нацкомісія змінила правила роботи ринку електроенергії на період воєнного стану

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила постанову №413 від 26 квітня 2022 року, якою внесла низку коректив до правил роботи на ринку електроенергії на період дії в Україні військового стану та 30 днів після її припинення.

Відповідні зміни внесені документом "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року №332 та визнання такими, що втратили чинність, постанов НКРЕКП ("ковідної" постанови, – ред.) від 8 квітня 2020 року № 766", передає Інтерфакс-Україна.



Регулятор, зокрема, встановив максимальну граничну ціну електроенергії на балансуючому ринку (БР) на рівні 120% від ціни на ринку "на добу наперед" (РДН) на відповідний розрахунковий період. Нова максимальна гранична ціна на БР набула чинності 28 квітня.



Нацкомісія також чітко зафіксувала у цифровому значенні мінімальні прайс-кепи на РДН – 1378,97 грн/МВт-год для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) та 2646,25 грн /МВт-год – для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00).



Водночас максимальні прайс-кепи на РДН продовжують діяти на раніше встановленому рівні – 2000 грн/МВт-год для годин мінімального навантаження та 4000 грн/МВт-год – максимального.



Крім того, згідно з постановою комісії, учасники ринку (крім виробників та ДП "Гарантований покупець") при здійсненні операцій з купівлі та продажу електроенергії за двосторонніми договорами (ДД) та на РДН повинні уникати операцій, за результатами яких формується негативна сальдована величина більше ніж 1 МВт-год за розрахунковий період.



Нацкомісія також зобов'язана постачальникам універсальних послуг (ПУП) провести відповідну роз'яснювальну роботу для всіх категорій споживачів щодо можливості оплати електроенергії онлайн та необхідності передачі показників засобів обліку.



Своєю чергою споживачам регулятор наказав вживати всіх вичерпних заходів для оплати використовуваної електроенергії.



"У разі неможливості здійснення оплати, що виникла у зв'язку з дією в Україні військового стану, повідомляти про це постачальнику та, з метою попередження негайного відключення, після закінчення 30 днів з дня припинення дії військового стану ініціювати висновок графіка погашення заборгованості", – зазначено у постанові.