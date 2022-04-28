Заводи французької компанії Nexans в Україні повернулися до завантаження на 100%

Виробник електроджгутів для автомобілів французької компанії Nexans (ТОВ "Електроконтакт Україна", Львівська область), який протягом першого кварталу 2022 року на своїх трьох виробничих майданчиках підтримував завантаження на рівні 85% потужностей, повернувся до 100% завантаження.

Про це повідомляється у фінансовому звіті Nexans, інформує Інтерфакс-Україна.

В документі зазначається, що попри те, що заводи в Україні працювали на першому кварталі не на повну потужність, загалом напрям автомобільних джгутів компанії Nexans зріс на 15,6% порівняно з першим кварталом минулого року за рахунок збільшення частки ринку.

ТОВ "Електроконтакт Україна", що працює в Україні з 2007 року, – виробник кабельних мереж для автомобілів концернів BMW, Porsche, AUDI, VW. Материнською компанією є німецька Elektrokontakt GmbH, що входить до концерну Nexans. Компанія має три виробничі підрозділи у Львівській області – у Бродах, Перемишлянах та Золочеві.

У січні-вересні 2021 року чистий дохід компанії становив 540,23 млн грн (за весь 2020 рік – 812,48 млн грн) чистий прибуток – 36,76 млн грн (31,94 млн грн).

Компанія Nexans, за її ж інформацією, є лідером у розробці та виробництві кабельних систем та послуг у п'яти основних галузях бізнесу: виробництво та передача енергії, розподіл, використання, промисловість та рішення, а також телекомунікації та дані. У компанії працює близько 25 тис. працівників у 42 країнах. У 2021 році обсяг продажів Nexans становив 6,1 млрд євро.

За даними звіту, у першому кварталі поточного року група наростила продажі на 6,1% порівняно з тим самим періодом 2021 року – до 1,62 млрд євро.

Як повідомлялося, у березні BMW та Volkswagen були змушені призупинити роботу своїх заводів у Європі через нестачу комплектуючих, що виробляються в Україні, зокрема, джгутів електропроводів для автомобілів.