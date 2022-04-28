Німецький бізнес-партнер "Газпрому" заявив про кінець "ери співпраці" з Росією

Російська сторона перейшла "червоні лінії" у партнерських взаємовідносинах з європейськими компаніями, це означає кінець ери співпраці Росії та Німеччини.

Про це голова німецької нафтогазової компанії Wintershall Dea Маріо Мерен заявив російському агентству РБК.

"Навіть тривалі партнерські відносини мають "червону лінію". Для Німеччини та Росії ця війна означає закінчення ери. Ери довгої та інтенсивної економічної співпраці", – наголосив Мерен.

За його словами, Wintershall і раніше критикували за те, що компанія вірила в продовження співпраці з Росією, проте за нинішніх умов це вже неможливо.

Мерен також прокоментував заяви німецького уряду про заміну російського газу. Він вважає, що цей процес не проходитиме так швидко, як обіцяють німецькі політики. Водночас він додав, що Wintershall зосередить свою діяльність на посиленні портфоліо за межами Росії та диверсифікує джерела енергоресурсів.

Wintershall – один з давніх європейських партнерів російського "Газпрому", компанія була одним із інвесторів газопроводу "Північний потік-2".

Згідно з опублікованим звітом, Wintershall у першому кварталі 2022 року списала активи на 1,5 млрд євро через втрату доходів за проектом "Північний потік-2" та операції, пов'язані з Росією.

Компанія пообіцяла відмовитися від реалізації нових проектів із видобутку нафти та газу в Росії. При цьому планується продовжити участь у проектах з видобутку газу на Південно-Російському родовищі та розробці ачімівських відкладень Уренгойського родовища з "Газпромом".