Байден ініціював спрощену процедуру конфіскації російських активів для передачі їх Україні

Президент США Джозеф Байден ініціював перед Конгресом розгляд пакету законів, які мають розширити повноваження американського уряду щодо конфіскації арештованого російського майна та спрямування коштів від його продажу на допомогу Україні.

Як повідомляється на сайті Білого дому, законодавчі зміни були розроблені в тісних консультаціях з Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Держдепартаментом і Міністерством торгівлі США.

"Цей пакет пропозицій надасть нові повноваження щодо конфіскації майна, пов’язаного з російською клептократією, дозволить уряду використовувати отримані від його продажу кошти на підтримку України та ще більше посилить відповідні правоохоронні інструменти", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, пропонується спростити процес арешту та конфіскації активів підсанкційних російських олігархів, розширити перелік активів, що підлягають арешту, та забезпечити надходження коштів від їх реалізації в Україну.

Запропонований адміністрацією Байдена пакет законопроєктів також передбачає посилення контролю за спробами обійти застосовані проти РФ санкції, продовжити термін позовної давності у справах про відмивання коштів російськими олігархами, а також спростити співпрацю з іноземними партнерами у процесі арешту їх майна.

Білий дім нагадує, що у березні США створили спеціальну робочу групу, яка відслідковує майно та операції російських еліт, їх довірених осіб та олігархів для координації процесів заморожування та арешту російських активів у всьому світі.

"Наразі країни-члени Європейського Союзу повідомили про заморожування активів на суму понад $30 мільярдів, у тому числі майже $7 мільярдів у човнах, вертольотах, нерухомості та творах мистецтва. Міністерство фінансів США ввело санкції та заблокувало судна та літаки вартістю понад $1 мільярд, а також заморозило сотні мільйонів доларів, що належать російським елітам, на банківських рахунках США", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше Палата представників США ухвалила законопроєкт про направлення арештованих активів, що належать особам, чиє багатство пов’язане з політичною підтримкою або корупційними схемами в РФ, на відновлення та гуманітарну допомогу Україні.

Арештовані активи можуть бути використані лише для певних цілей – постконфліктне відновлення України, гуманітарна допомога та підтримка українських біженців, зброя для українських збройних сил, а також гуманітарна підтримка для росіян.



Відповідний проєкт закону має ще затвердити Сенат та підписати президент США.