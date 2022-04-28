Україна та Євросоюз активізували підготовку до "промислового безвізу", – Мінекономіки

Україна та Євросоюз активізували підготовку до підписання "промислового безвізу", наразі здійснюється моніторинг результатів адаптації законодавства, включно з нормативно-правовими актами у сфері енергоефективності та енергетичного маркування, шляхом заповнення таблиці Tracking tables, розробленої спільно з Європейською стороною.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки за результатами зустрічі, на якій обговорювалися подальші кроки щодо укладення Угоди АСАА.

Українське міністерство зазначає, що на сьогодні Україна в цілому вже виконала зобов’язання щодо адаптації горизонтального та секторального законодавства в рамках "промислового безвізу".

"Реалізація Угоди АСАА сприятиме впровадженню нової моделі економічного розвитку України, зростанню конкурентоспроможності та інноваційності української промислової продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Це нові можливості залучення інвестицій, а також вироблена за сучасними якісна та безпечна продукції для споживачів, що є особливо важливим для спрощення торгівлі та відновлення економіки України під час воєнного стану", – зазначив заступник міністра економіки України Олександр Грибан.

За його словами, наразі українська сторона врахувала рекомендації європейських експертів, надані у звітах за результатами проведення першої фази попередньої оціночної місії ЄС, в межах якої відбулось оцінювання стану адаптації горизонтального та вертикального законодавства інфраструктури якості України до актів законодавства ЄС, систем стандартизації та метрології України.

Крім того, Мінекономіки підготувало та передало виконувачу обов’язків голови представництва Європейського союзу в Україні Ремі Дюфло "дорожню карту" допомоги державним підприємствам сфери технічного регулювання в умовах воєнного стану, зокрема за підтримки діючих в Україні проектів технічної допомоги.

"Сторони докладатимуть максимум зусиль для пришвидшення подальших оціночних місій із застосуванням гнучких підходів в режимах онлайн та офлайн. Європейська сторона запевнила у підтримці національної системи інфраструктури якості України у цей складний час", – наголошується у повідомленні міністерства.

Угода АСАА – це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейської. Підписання АСАА, або так званого "промислового безвізу", дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника – резидента Євросоюзу, який має право отримати такий документ. Можливість підписання такої угоди передбачена у Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Спочатку "промисловий безвіз" буде укладено за трьома секторами промислової продукції: низьковольтне електрообладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини. Після успішного визнання від ЄС перших цих секторів така практика може бути поширена на інші види промисловості.