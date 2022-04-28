Електропостачання за минулу добу відновлено для 20 тисяч українських споживачів

За минулу добу відновлено електропостачання понад 19,8 тис. українських споживачів. Зокрема, у Київській області – 12,6 тис., Донецькій – 3,7 тис., Харківській – 3,5 тис. абонентів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Газопостачання відновлено 4 724 споживачам.

Станом на 28 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 870 населених пункти, загалом майже 700 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 292 тис. споживачів, Харківській – 191 тис., Луганській – 98 тис.

Без газопостачання залишаються понад 213 тис. абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Енергосистема України продовжує стабільно працювати паралельно з мережею ENTSO-E.

Усі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Запорізька АЕС продовжує працювати в енергосистемі України. Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України ЗАЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб.

Екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території промислового майданчика Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні – в межах норми.

Оператор ГТС України продовжує забезпечувати транспортування газу для потреб українських споживачів – промисловості, установ, домогосподарств, підприємств електроенергетики. Ремонтні бригади ОГТС здійснюють ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах, розташованих на звільнених від російських окупантів територіях.

Гідроелектростанції "Укргідроенерго" працюють згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів. Експлуатаційний персонал знаходиться на робочих місцях. Зауважень по роботі обладнання та персоналу немає.

На станціях компанії виконуються планові ремонти гідроагрегатів, а також продовжуються роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.