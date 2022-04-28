Власник "Київстару" продав бізнес в Алжирі за $680 мільйонів

Телекомунікаційний холдинг VEON реалізував пут-опціон на продаж 45,57% в алжирському телеком-операторі Djezzy – вартість угоди складе $682 млн.

Як повідомили в компанії, в результаті частку VEON отримає Алжирський національний інвестфонд, якому вже належить контрольний пакет оператора, інформує Інтерфакс.

VEON з середини 2021 року деконсолідував фінансові показники в Алжирі, перевівши актив у статус "призначений для продажу".

Як повідомлялося, у вересні минулого року телекомунікаційний холдинг VEON домовився про продаж мережі вишок мобільного зв'язку в Росії за 70,65 млрд рублів ($970 млн).

У рамках угоди 100% "Національна баштова компанія", яка належала ПАТ "Вимпелком" (входить до складу VEON) було продано компанії "Сервіс-Телеком". VEON при закритті угоди отримав транш на $872 млн. Залишки платежу виплачуватимуть протягом 3 років.

Група VEON (раніше – VimpelCom Ltd.) є акціонером найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", а також володіє активами в Росії ("Вимпелком" надає послуги під брендом "Билайн") та інших країнах.

Найбільшим акціонером VEON є LetterOne, що входить до "Альфа-груп" підсанкційного в ЄС та Великій Британії російського бізнесмена Михайла Фрідмана та партнерів – їй належить 47,9% акцій. Free float компанії на Nasdaq становить 43,8%, ще 8,3% групи перебуває під керуванням голландського трасту – штихтингу.