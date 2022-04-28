"Укртранслізинг" збільшив прибуток на 60%

ПрАТ "Лізингова компанія "Укртранслізинг" за підсумками 2021 року збільшила чистий прибуток на 59,79% порівняно з 2020 роком – до 299,71 млн грн з 187,56 млн грн.

Згідно з офіційною інформацією підприємства, оприлюдненою на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, чистий дохід від реалізації товарів та послуг компанії минулого року зріс на 1,43% і склав 227,82 млн грн, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому компанія скоротила валовий прибуток на 20,77%, до 118,63 млн грн, водночас знизивши операційні витрати за статтею "інше" в 2,3 рази, до 42,62 млн грн.

ПрАТ "Лізингова компанія "Укртранслізинг" – оператор українського ринку лізингових послуг. Основна спеціалізація компанії – фінансовий лізинг залізничної, сільськогосподарської та авіаційної техніки. "Укрзалізниці" належать 47,67% акцій ПрАТ "Укртранслізинг".