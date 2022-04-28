В Росії виникли проблеми при випуску нових банкнот рубля через санкції

Російські банки просять Центробанк РФ відкласти випуск нових банкнот через складнощі з логістикою та технічним обслуговуванням іноземного обладнання для їх розпізнавання.

Про це йдеться у листі Асоціації банків Росії (АБР) на адресу ЦБ РФ, пишуть "Вєдомості".

"Кредитні організації просять Банк Росії відкласти введення нових банкнот, повернувшись до цього питання після стабілізації ситуації в країні та налагодження каналів постачання та технічної підтримки обладнання", – йдеться у документі.

АБР констатує, що цілий ряд імпортерів банкоматів, наприклад, Diebold Nixdorf і NCR, припинили роботу в Росії після санкцій, запроваджених країнами Заходу у відповідь на повномасштабне воєнне вторгнення в Україну. На цих виробників припадає 60% від загальної кількості банкоматів в Росії. Відповідно, російські банки не можуть забезпечити розпізнавання нових банкнот банкоматами.

Нагадаємо, у березні 2021 року Банк Росії оголосив про розробку та випуск в обіг шести модернізованих банкнот з оновленим захисним комплексом та дизайном, перші з них планувалося випустити в обіг вже у 2022 році.