США збільшать експорт скрапленого газу

США додатково спрямують на експорт скраплений природний газ обсягом 500 млн кубічних футів (14,16 млн кубометрів) на день.

Про це повідомило Міністерство енергетики країни, передає enkorr.

"Міненерго сьогодні випустило два довгострокові ордери, що дозволяють експортувати додатково 0,5 млрд кубічних футів скрапленого природного газу на день", – сказано в повідомленні відомства.

Експорт відбуватиметься через дві компанії в Техасі та Луїзіані.

Раніше повідомлялося, що США скорочують експорт скрапленого газу до Японії та Китаю на користь Європи.